Zabił jej rodziców i 2-letnią siostrę. Tydzień mieszkali ze zwłokami pod jednym dachem

Czas zabijania

Starkweather i Fugate chcieli wydostać się ze stanu, ale po drodze ich auto ugrzęzło w leżącym na drogach Nebraski styczniowym błocie. Pomocną dłoń podał im 70-letni August Mayer. Zawiózł on parę na swoją farmę, by zabrać z niej konie do wyciągnięcia pojazdu. Gdy tylko mężczyzna wszedł do szopy, Starkweather strzelił mu w plecy.