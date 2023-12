Wszystkie bilety wyprzedane. Tłumy w amerykańskich kinach

"Monty Python i Święty Graal" był pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym (z nowym materiałem) twórców "Latającego cyrku". W jego wstępie autorzy z charakterystyczną dla siebie skromnością i przekorą stwierdzają, iż ich obraz nie należy do arcydzieł tego pokroju co "Siedmiu samurajów", "Iwan Groźny" czy "Siódma pieczęć", jednak, jeśli widz jest 'intelektualnym karzełkiem', ale lubi chichotać, to zrobił dobry wybór.