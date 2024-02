Zachowywał się skandalicznie na planie filmu. Reżyser podziękował mu za współpracę

Ponadto aktor, wraz z Vanessą Kirby, miał podczas prób czytać swoje kwestie używając akcentu kreskówkowego Skunksa Pepe Le Swąda. Jego koleżanka z planu próbowała także odkupić scenariusz filmu, by nakręcić produkcję wraz Gyllenhaalem, pomijając przy tym Bidegaina. Wtedy reżyser miał zakomunikować gwiazdom, że ich wizje co do filmu i prac nad nim są nie do pogodzenia.