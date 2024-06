Zachwycająca Barbie Ferreira. Jej krągłe kształty wyglądają obłędnie

Podczas trwającego tygodnia mody w Mediolanie mają także miejsce imprezy towarzyszące. Jedną z nich jest The Masters of Light - From Vienna To Milan, wystawa zorganizowana przez znanego producenta biżuterii. Jedną z gwiazd błyszczących na niej była Barbara Ferreira, aktorka znana z "Euforii", gdzie wcielała się w nastolatkę o imieniu Kat.