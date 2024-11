Zagrał gorące sceny seksu z Zendayą. Nie ma o nich najlepszego zdania

Wyjaśnił, że kręcenie intymnych momentów przypomina bardziej sceny walki czy tańca. "Może to wyglądać seksownie na ekranie, ale w rzeczywistości to jest jak sekwencja walki. Trochę akcji, kaskaderskich popisów albo tańca. To choreografia, ćwiczone rzeczy, a wokół ciebie jest pełno ludzi – ktoś trzyma mikrofon i kamerę, światła" – dodał O'Connor.