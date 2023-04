Nowy hit Netfliksa. Widzowie oszaleli na punkcie polskiego filmu

Wbrew obawom kina przetrwały pandemię i starają się rywalizować z platformami streamingowymi, które okazały się dla nich równie dużym zagrożeniem jak swego czasu pojawianie się w domach telewizora. Niektóre miesiące pod względem frekwencji dorównują już wprawdzie czasom prosperity, jednak w skali całego roku do powrotu do okresu sprzed pandemii sporo jeszcze brakuje. I sytuacja ta się raczej nie zmieni, jeśli do kin nie powrócą widzowie, którzy "nabijali" frekwencję polskim produkcjom.