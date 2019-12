Zamknęli 11 osób pod ziemią. Za wszystkim stał Berlusconi i wielki biznes

Uzbrojeni strażnicy, harówka po kilkanaście godz. na dobę, brak okien i kontaktu ze światem zewnętrznym. Obóz pracy? Nie, tłumaczenie książki.

Do kin wszedł właśnie "Kod Dedala" Régisa Roinsarda. Francuski thriller kryminalny opowiadający o międzynarodowej grupie tłumaczy zwerbowanych do przełożenia ostatniej części bestsellerowej trylogii.

9 osób zostaje na 2 miesiące zamknięte w podziemnym bunkrze bez dostępu do sieci. Każdy ich ruch śledzą kamery i uzbrojona ochrona. Wszystko po to, aby książka nie wyciekła przed premierą do internetu. Niestety, na próżno. Rozpoczyna się szukanie winnego…

Gra o najwyższą stawkę

Witamy w "bunkrze"

Tłumacze zostają wywiezieni poza miasto do głównej siedziby wydawnictwa. To tam znajduje się "bunkier".

Ludzie z Mondadori zadbali o wszystko. Przed przystąpieniem do pracy każdy z tłumaczy dostaje alibi. Na wypadek, gdyby ktoś pytał, co delikwent robi zamknięty całe dnie w piwnicy.

Urwany film

Cel uświęcił środki

W "Kodzie Dedala" występują m.in. Olga Kurylenko ("007 Quantum of Solace"), Riccardo Scamarcio ("Oni"), Alex Lawther ("The End of the F...ing World"). Film dystrybuuje Best Film.