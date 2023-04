Zdradził sekret swoich filmów. "Kręcenie scen seksu jest męczące"

W tym roku Quentin Tarantino będzie gościem honorowym festiwalu w Cannes. To tam, 29 lat temu, rozpoczęła się jego wielka kariera. "Pulp Fiction" zdobył wówczas Złotą Palmę, co wywołało zresztą ogromne kontrowersje. Teraz żadna nagroda przyznana twórcy "Wściekłych psów" nie wywoła skandalu. W końcu zalicza się już go do klasyków kina.