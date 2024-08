Zdrajca czy gwiazdor? Trudny życiorys Adolfa Dymszy

Adolf Dymsza uważany jest za jednego z najwybitniejszych aktorów komediowych swojego pokolenia. Jego wyjątkowe umiejętności, zawsze doskonale przygotowane role i błyskotliwość przyczyniły się do niezwykłej popularności. Jednak mimo licznych osiągnięć i wielu zagranych ról, nie wszyscy Polacy oceniali go pozytywnie. Część społeczeństwa oskarżała go o zdradę ojczyzny i zarzucała kolaborowanie z okupacyjnymi władzami niemieckimi. Temat ten wzbudzał dużo kontrowersji i nadal budzi emocje.