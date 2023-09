"Zdumiewająca historia Henry’ego Sugara". Film, od którego nie można oberwać wzroku

Film rozpoczyna się spotkania z Dahlem (Ralph Fiennes). Widzowie zostają zaproszeni do pracowni pisarza. Do miejsca, w którym autor tworzy swoje magiczne świat. Czwarta ściana zostaje przełamana, Dahl zwraca się do kamery, by opowiedzieć o swoich rytuałach niezbędnych do pracy twórczej. Naostrzone ołówki w dłonie i chwilę później przenosimy się do rzeczywistości Henry’ego Sugara (Benedict Cumberbatch). To mężczyzna, który nie wyróżnia się niczym specjalnym. Bogacz należący do society, który według autora, mógłby stanowić element scenografii, stanie się przewodnikiem po kolejnym świecie.