Złote Globy 2020 nominacje. Jeden wielki wygrany. Szkoda, że nie ten z Polski

Mamy grudzień, a to oznacza, że czas ogłosić najważniejsze produkcje, które powalczą o Złote Globy. Sprawdźcie, kto w tym roku ma szansę załapać się na nagrody.

"Historia małżeńska" - już mogą czuć się wygranymi (Materiały prasowe)

W ubiegłym roku nie udało się zdobyć nominacji dla "Zimnej wojny" Pawła Pawlikowskiego. Sytuacja się powtórzyła. Nie ma nominacji dla "Bożego ciała", chociaż recenzeci za granicą zachwycają się filmem Komasy.

Wielkim wygranym jest... Netflix. Najwięcej nominacji, bo aż 6, zgarnęła "Historia małżeńska". Inna mega produkcja platformy - "Irlandczyk" - też świeci triumfy.

Poniżej pełna lista nominacji do Złotych Globów 2020. Zobaczcie, jakie filmy mają szansę na jedną z najważniejszych nagród na świecie.

Film dramatyczny

"1917"

"Irlandczyk"

"Joker"

"Historia małżeńska"

"Dwóch papieży"

Film komediowy lub musical

"Nazywam się Dolemite"

"Jojo Rabbit"

"Na noże"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Rocketman"

Film zagraniczny

"Nędznicy"

"Ból i blask"

"Kłamstewko"

"Parasite"

"Portret kobiety w ogniu"

Scenariusz

Noah Baumbach - "Historia małżeńska"

Bong Joon-ho and Han Jin-won - "Parasite"

Anthony McCarten - "Dwóch papieży"

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"

Steven Zaillian - "Irlandczyk"

Aktorka w filmie dramatycznym

Cynthia Erivo - "Harriet"

Scarlett Johansson - "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan - "Little Women"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Renée Zellweger - "Judy"

Aktor w filmie dramatycznym

Christian Bale - "Ford v Ferrari"

Antonio Banderas - "Ból i blask"

Adam Driver - "Historia małżeńska"

Joaquin Phoenix - "Joker"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"

Aktorka w komedii lub musicalu

Awkwafina - "Kłamstewko"

Ana de Armas - "Na noże"

Cate Blanchett - "Gdzie jesteś, Bernadette"

Beanie Feldstein - "Booksmart"

Emma Thompson - "Late Night"

Aktor w komedii lub musicalu

Daniel Craig - "Na noże"

Roman Griffin Davis - "Jojo Rabbit"

Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu... w Hollywood"

Taron Egerton - "Rocketman"

Eddie Murphy - "Nazywam się Dolemite"

Aktorka drugoplanowa

Kathy Bates - "Richard Jewell"

Annette Bening - "Raport"

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Jennifer Lopez - "Ślicznotki"

Margot Robbie - "Gorący temat"

Aktor drugoplanowy

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"

Piosenka

"Beautiful Ghosts" - "Koty"

"(I’m Gonna) Love Me Again" - "Rocketman"

"Into the Unknown" - "Kraina Lodu 2"

"Spirit" - "Król lew"

"Stand Up" - "Harriet"

Muzyka

"Osierocony Brooklyn"

"Little Women"

"Joker"

"1917"

"Historia małżeńska"

Serial dramatyczny

"Wielkie kłamstewka" (HBO)

"The Crown" (Netflix)

"Obsesja Eve" (BBC America)

"The Morning Show" (Apple TV Plus)

"Sukcesja" (HBO)

Serial komediowy

"Barry" (HBO)

"Fleabag"

"The Kominsky Method" (Netflix)

"Wspaniała pani Maisel" (Amazon)

"Wybory Paytona Hobarta" (Netflix)

Film telewizyjny lub serial limitowany

"Catch-22"

"Czarnobyl"

"Fosse/Verdon"

"Na cały głos"

"Niewiarygodne"

Aktorka w serialu dramatycznym

Jennifer Aniston - "The Morning Show"

Olivia Colman - "The Crown"

Jodie Comer - "Obsesja Eve"

Nicole Kidman - "Wielkie kłamstewka"

Reese Witherspoon - "Wielkie kłamstewka"

Aktor w serialu dramatycznym

Brian Cox - "Sukcesja"

Kit Harington - "Gra o tron"

Rami Malek - "Mr. Robot"

Tobias Menzies - "The Crown"

Billy Porter - "Pose"

Aktorka w serialu komediowym lub musicalu

Christina Applegate - "Już nie żyjesz"

Rachel Brosnahan - "Wspaniała pani Maisel"

Kirsten Dunst - "On Becoming a God in Central Florida"

Natasha Lyonne - "Russian Doll"

Phoebe Waller-Bridge "Fleabag"

Aktor w serialu komediowym lub musicalu

Michael Douglas - "The Kominsky Method"

Bill Hader - "Barry"

Ben Platt - "Wybory Paytona Hobarta"

Paul Rudd - "Życie z samym sobą"

Ramy Youssef - "Ramy"

Aktorka w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym

Kaitlyn Dever - Niewiarygodne

Joey King - The Act

Helen Mirren - Katarzyna Wielka

Merritt Wever - Niewiarygodne

Michelle Williams - Fosse/Verdon

Aktor w serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym

Christopher Abbott - “Catch-22”

Sacha Baron Cohen - "Szpieg"

Russell Crowe - "Na cały głos"

Jared Harris - "Czarnobyl"

Sam Rockwell - "Fosse/Verdon"

Aktorka drugoplanowa w serialu, serialu limitowanym lub filmie telewizyjnym

Patricia Arquette - "The Act"

Helena Bonham Carter - "The Crown"

Toni Collette - "Niewiarygodne"

Meryl Streep - "Wielkie kłamstewka"

Emily Watson - "Czarnobyl"