Złote Globy 2021 bez Ricky'ego Gervaisa. Tina Fey i Amy Poehler poprowadzą galę

Ricky Gervais w tym roku po raz ostatni poprowadził Złote Globy. Komika, który słynie z bardzo mocnych żartów, zastąpią w przyszłym roku Tina Fey i Amy Poehler.

Ricky Gervais, który w tym roku prowadził galę wręczenia Złotych Globów po raz piąty, obiecał, że jest to jego ostatni raz: - Ucieczycie się, słysząc, że to ostatni raz, kiedy prowadzę te nagrody. Tak więc już mi to zwisa. Żartuję. Zawsze mi zwisało - rozpoczął. Tym razem komik nie żartował.