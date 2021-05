"Złoto nie facet". Porucznik Borewicz okiem feministki. Joanna Jędrusik o serialowej roli Bronisława Cieślaka

J.J.: To pomiatanie kobietami, to mit, pewnie wyrosły z przekonania, że "07 zgłoś się" to Polska odpowiedź na agenta 007. James Bond faktycznie zmienia kobiety jak rękawiczki i pozbywa się ich bez skrupułów. Dla odmiany porucznik Borewicz jest często porzucany przez kobiety, które traktują go instrumentalnie, nawet otwarcie deklarują, że był przygodą na jedną noc. W pewnym momencie okazuje się, że żona zostawiła go dla bogatego Araba i usunęła ciążę, w której była z Borewiczem. W dodatku jego eks przyjeżdża w pewnym momencie do Polski i chce, jakby nigdy nic, go uwieść.