Zmarła Irena Laskowska. Aktorka miała 94 lata

Irena Laskowska zmarła 6 grudnia w Warszawie. Aktorka zagrała między innymi w filmach "Krzyżacy", "Ostatni dzień lata" czy "Salto".

Irena Laskowska urodziła się w 1925 r. w Piotrowicach. Ukończyła studia na wydziale aktorskim PWST w Łodzi. Na ekranie zadebiutowała w 1948 r. w filmie "Stalowe serca". Ale to "Ostatni dzień lata" z 1958 r. w reżyserii Tadeusza Konwickiego przyniósł jej sławę. Po latach aktorka wypowiadała się o nim raczej negatywnie. Choć przyznawała, że to dzięki niemu odniosła sukces, nie wspominała go z sentymentem. Dziwiła się też, że zdobył aż taki rozgłos (Martin Scorsese uznał go nawet za jedno z arcydzieł polskiej kinematografii).