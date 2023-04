"Znachor" Netfliksa "przebojem na skalę globalną"? Barciś komentuje

Bez wątpienia nowy "Znachor" będzie prezentował się inaczej. Czy lepiej? - Wtedy nie było dronów, nie było takiej jakości kamer, tej całej otoczki, dzięki której film może być bogatszy wizualnie. Obsada też znakomita. Troszeczkę inne podejście do tych głównych postaci. To też mi się bardzo spodobało. Wydaje mi się, że to może być dużym sukcesem, szczególnie, że będzie prezentował to Netflix, czyli może być przebojem na skalę globalną - powiedział aktor. Czekacie na tę produkcję?