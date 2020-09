Znamy pełny program 7. MFF Kino Dzieci. Od dziś w sprzedaży bilety i zapisy na wydarzenia towarzyszące

Harmonogram projekcji filmowych i wydarzeń specjalnych jest już dostępny na stronie www.kinodzieci.pl . Bilety na pokazy stacjonarne do kupienia w kasach lub na stronach kin, na seanse online poprzez stronę www.kinodzieci.pl .

Święto dla młodych i najmłodszych widzów rozpocznie się 26 września i potrwa w 20 festiwalowych kinach i online do 4 października. Nagrodę Kwiatu Paproci 7. MFF Kino Dzieci przyznają widzowie w głosowaniu w kinach i online oraz powołane składy jurorskie (Konkursu głównego, Konkursu filmowych odkryć, ECFA oraz SKSiL). Tradycyjnie o statuetkę powalczą najlepsze światowe produkcje z ostatnich miesięcy, docenione przez krytykę i widzów najważniejszych festiwali dla młodych widzów na świecie.

Tegoroczny festiwal będzie wyjątkowy. Mimo pandemii, która znacząco wpłynęła na światowy kalendarz wydarzeń filmowych i często krzyżowała plany związane z premierami filmów, udało nam się przygotować świetny program złożony z ponad 150 tytułów, z których niemal połowa to polskie premiery. Od wiosny mieliśmy świadomość, że pandemia wpłynie na kształt i organizację Kina Dzieci. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie edycji hybrydowej. Oprócz 20 festiwalowych kin program dostępny będzie również online na przygotowanej przez nas platformie video. Od pierwszej edycji Kina Dzieci naszym celem było budowanie wydarzenia wykraczającego poza jedno miasto. Od sześciu lat graliśmy nie tylko w Warszawie i we Wrocławiu, ale gościmy również z Konkursem głównym w kilkunastu innych miastach. Teraz, dzięki formule łączącej seanse kinowe i online, naprawdę możemy mówić o Kinie Dzieci jako o wydarzeniu ogólnopolskim - mówi Kamila Tomkiel-Skowrońska – dyrektorka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Kino Dzieci.

W nadchodzącej edycji filmy z Konkursu głównego pokażą nam wartość prawdziwej przyjaźni i moc uśmiechu. Wrócimy także do wydarzeń znanych z lekcji historii, przypominając sobie jak ważna jest współpraca i solidarność. Pełnym przygód projekcjom towarzyszyć będą spotkania online z twórcami oraz propozycje warsztatów kreatywnych.

W Konkursie filmowych odkryć zobaczymy wyjątkowe pod względem artystycznym historie z całego świata, a każdy z bohaterów pokaże nam swój własny, unikatowy jego kawałek. Odwiedzimy Koreę, Turcję, Anglię, poznamy tajemnicze krainy i różnorodność świata przyrody. Za przewodnik po filmowych zakamarkach posłużą nam karty edukacyjne, zachęcające do poszukiwania znaczeń i własnej analizy filmów. Karty dostępne będą w kinach w Warszawie i Wrocławiu oraz do pobrania na www.kinodzieci.pl .

Sekcja Kino Dzieci z nosem w książkach będzie okazją do spotkania z bohaterami znanymi z klasyki i współczesnej literatury dziecięcej. Sekcja zapowiada się w tym roku niezwykle różnorodnie. Wypijemy tradycyjną angielską herbatkę z… przebojowym (dosłownie!) tygrysem, nauczymy się gwizdać i prowadzić video pamiętnik.

Podczas poprzednich edycji festiwalu dokumenty były pokazywane w sekcjach Konkurs filmowych odkryć i Krótkie historie. W tym roku dedykujemy im odrębną sekcję. Europejskie kino dokumentalne to wyjątkowe historie młodych ludzi, opowieści o ich marzeniach i pasjach. Warto zaznaczyć, że choć zostały wyprodukowane w Europie, ich akcja i problematyka wykraczają poza nasz kontynent.

Kolejna nowość w programie to Kino Dzieci o wychowaniu – sekcja, która powstała z myślą o rodzicach, opiekunach i nauczycielach. Trzy pełnometrażowe dokumenty połączymy z wykładami poświęconymi relacji dziecko-dorosły oraz nauczyciel-uczeń.

Nasze zaproszenie do współpracy w tej edycji przyjęli m.in. prof. Bogdan de Barbaro i Przemek Staroń. Prof. de Barbaro - jeden z najbardziej znanych psychoterapeutów w Polsce poprowadzi wykład online pt. „Rozmowy między bliskimi – jak prowadzić dialog w rodzinie”. Nauczyciel i wykładowca, prekursor wykorzystywania mediów społecznościowych w polskiej edukacji - Przemek Staroń, przygotował webinar „Niemożliwe jest tylko w naszych głowach, czyli jak uczyć nieszablonowo i z pasją”. Niezmiennie trzymamy kciuki za Przemka Staronia w walce o nauczycielskiego Nobla, czyli do Global Teacher Prize 2020. Zwycięzcę konkursu poznamy już w październiku.

Choć łączy nas wspólne morze okazuje się, że w kwestii bałtyckiej kinematografii sporo mamy do nadrobienia. Dlatego podczas tegorocznego 7. MFF Kino Dzieci w sekcji narodowej filmowo spotkamy się właśnie Nad Bałtykiem, poznając najlepsze produkcje naszych sąsiadów z Litwy, Łotwy i Estonii. Drugą sekcją narodową w tym roku jest Między fiordami – filmy z Norwegii. Ten skandynawski kraj jest światową perełką na mapie produkcji filmów dla młodych widzów i może się pochwalić wieloma uwielbianymi przez dzieci tytułami. Sekcja powstała przy wsparciu Funduszy norweskich i EOG.

Animacje i filmy aktorskie z sekcji Krótkie historie to małe dzieła sztuki. Tytuły wielokrotnie nagradzane na międzynarodowych festiwalach filmowych, które rozbawią zarówno młodych widzów, jaki i dorosłych oraz dostarczą wielu wzruszeń.

W Panoramie i Klasyce Kina Dzieci wrócimy do filmów z poprzednich edycji festiwalu. Pokażemy tytuły nagrodzone w ubiegłym roku oraz festiwalowe hity z naszej sześcioletniej historii. Nasi widzowie dorastają razem z nami, chcemy obecnym czterolatkom, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Kinem Dzieci umożliwić obejrzenie najlepszych filmów, które pokazywaliśmy w poprzednich latach.

