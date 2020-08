Zniszczą most komputerowo. Jest oświadczenie ekipy polskiego reżysera

Co dalej? Wiadomo, że most ma być cichym bohaterem jeszcze jednego filmu. Mowa o "Republice Dzieci" w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. I też pojawiają się doniesienia, że most miałby zostać w jakiś sposób zniszczony. Ale jak? O tym poinformował Michał Marceli Kowalski, asystent kierownika produkcji w specjalnym oświadczeniu (opublikowane na portalu lwowiecki.info).

Czytamy w nim: "W nadchodzących tygodniach w tymże miejscu odbędą się zdjęcia do filmu 'Republika Dzieci' w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego. W pobliżu zapory oraz wspomnianego mostu pracę podejmie ekipa zdjęciowa, budując scenografię, oświetlając plan zdjęciowy, a także organizując jego zaplecze. Pilchowicki most gra w naszym filmie bardzo ważną rolę dramaturgiczną".

Ekipa przyznaje, że chciałaby przyczynić się do promocji Doliny Bobru, ale też całego Dolnego Śląska. Mają też apel do mieszkańców okolicy i tych, którzy dziś protestują przeciwko zniszczeniu mostu przez jakąkolwiek ekipę filmową.

"W obliczu poważnej sytuacji dotyczącej pilchowickiego mostu, producenci filmu 'Republika Dzieci' oraz reżyser Jan Jakub Kolski, zwracają się do Państwa z prośbą o zrozumienie i pomoc w jak najsprawniejszym przeprowadzeniu zdjęć do filmu" - piszą w oświadczeniu twórcy.

- Ja bym się nie fiksował, że to jest zabytek. Nie każda stara rzecz jest zabytkiem. Wyraźnie jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową. W sztuce i kulturze ta wartość powstaje tylko wtedy, jeśli jest relacja między obiektem kultury a człowiekiem. Jeśli więc obiekt jest nieużytkowany, niedostępny, to nie ma takiej wartości. Więc to nie jest zabytek - mówił WP.