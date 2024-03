Zofia Mrozowska przez całe życie kochała męża innej kobiety

Serce aktorki przez większość życia należało do jednego mężczyzny, a był nim reżyser Erwin Axer. W wywiadach Mrozowska nazywała go swoim mężem, choć tak naprawdę nigdy nim nie był. Całe środowisko doskonale wiedziało o tym, że dyrektor Teatru Współczesnego w Warszawie związany był z inną kobietą - byli po ślubie. Mimo to, to właśnie Zofię traktowali jak jego żonę.