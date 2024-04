Jest od niego o 23 lata starsza. Odpowiada hejterom

Mężczyzna kilkukrotnie odnosił się do swojego życia prywatnego, które według niego nie powinno być oceniane pod kątem wieku. – Musicie zdać sobie sprawę, że to, co większość ludzi robiła w wieku 20 lat, ja robiłem, gdy miałem 13 – powiedział w rozmowie z "Rolling Stone UK", przypominając, że jego kariera rozpoczęła się bardzo wcześnie. Jednocześnie zachwalał swoją żonę, która dała się poznać m.in. jako reżyserka "Pięćdziesięciu twarzy Greya" i "Back to Black. Historii Amy Winehouse", która wkrótce trafi do polskich kin.