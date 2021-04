Żona Toma Hanksa wyjawiła okrutne zachowanie producenta. Szukał na nią sposobu

Wszystko zaczęło się dwa tygodnie temu po artykule w "The Hollywood Reporter". Znalazło się w nim świadectwo szeregu osób, które pracowały z czołowym hollywoodzkim producentem Scottem Rudinem (na koncie ma m.in. "To nie jest kraj dla starych ludzi" czy "Social Network"). Ujawniły m.in., że jego praca opierała się na obrażaniu ludzi, napadach szału, dyskredytowaniu byłych pracowników i tworzeniu toksycznej atmosfery. Pod naporem krytyki Rudin ogłosił kilka dni temu, że rezygnuje z pracy przy swoich nadchodzących filmach. Przeprosił także za swoje przemocowe zachowanie.

Było pewne, że po tamtym artykule coraz więcej osób będzie opowiadać o swojej styczności z Rudinem. Teraz zrobiła to Rita Wilson . Żona Toma Hanksa miała nieprzyjemność współpracować z nim w 2015 r. przy broadwayowskiej sztuce. W tamtym czasie dowiedziała się, że wykryto u niej raka piersi. W artykule opublikowanym w sobotę przez "The New York Times", przytoczono reakcję producenta, gdy został poinformowany przez Wilson o stanie jej zdrowia.

Zobacz: Przestępstwa seksualne w show-biznesie. Przykładów nie brakuje

"Narzekał na to, że będzie potrzebowała przerwy w trakcie sezonu nagrodowego. Poprosił o wgląd do jej dokumentacji medycznej. Kilka dni później Wilson odebrała telefon od swojego agenta, który powiedział, że jej chirurg musi natychmiast zadzwonić do ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniami Rudina. To wspomnienie wciąż ją boli" – czytamy.