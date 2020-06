"365 dni" robi furorę za granicą. Widzowie mają tylko jeden zarzut

Film "365 dni" pojawił się w polskich kinach w lutym, a od jakiegoś czasu jest też dostępny na Netfliksie. Mimo nieprzychylnych recenzji ekranizacja bestsellera z gatunku powieści erotycznych odniosła znaczący sukces. A teraz zrobiło się o niej głośno także za granicą. Wszystko za sprawą Netfliksa, który wprowadził "365 dni" do swojej oferty w różnych zakątkach świata. Na przykład na Filipinach wspiął się prawie na sam szczyt najpopularniejszych filmów w kraju.

Niektórzy chwalą "365 dni", pisząc, że właśnie tak powinna wyglądać seria "50 twarzy Greya". Inni przyznają, że formalnie film jest okropny, ale nie mogą się od niego oderwać (głównie przez sceny z Massimo). I same chciałyby być na miejscu Laury.

Co ciekawe, na Twitterze mało kto porusza temat, który w Polsce był szeroko komentowany po premierze "365 dni". Czyli wątek gwałtu i ukazywania wykorzystywania kobiety jako coś na swój sposób pozytywnego i pożądanego przez ofiarę. Zagranicznym użytkowniczkom Netfliksa w większości wcale to nie przeszkadza. I zdają się to traktować jako nieszkodliwą fantazję.