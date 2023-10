50. film Woody'ego Allena. Kolejny francuski romans reżysera

Chris Vognar z The Rolling Stone potwierdza tę opinię i zwraca uwagę, że w "Niewiernych w Paryżu" pojawiają się ulubione wątki artysty: "szansa i los; miłość, niewierność i morderstwo; co to wszystko oznacza, gdy wkroczymy w egzystencjalną pustkę, która fascynowała Allena od wieków". Wspomina również o oskarżeniu reżysera o molestowanie seksualne w dzieciństwie przez jego córkę, które to już na zawsze odbije się na jego twórczości. Wielu przecież odwróciło się od niego, bojkotując oglądanie jego kolejnych filmów.