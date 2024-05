Aishwarya Rai w Cannes. Była najpiękniejszą kobietą świata, przesadziła z sukienką

Aishwarya Rai pojawiła się na premierze filmu "Kinds of Kindness". Chętnie pozowała do zdjęć - i sama, i z koleżanką z branży Evą Longorią. Bisko 51-letnia aktorka i modelka jest ambasadorką marki L'Oreal Paris - podobnie jak Eva Longoria, a na polskim gruncie Julia Wieniawa. Jednak o ile dwie ostatnie panie prezentowały się w Cannes nienagannie, to o Rai nie można tego powiedzieć. Wszystko przez zbyt biżuteryjną kreację, która odwróciła uwagę od nieprzemijającej urody aktorki.