"Nie chciałam tego robić". Aktorka czuła się jak prostytutka

- Znaliśmy się od kilku tygodni, może miesięcy. Byłam wkurzona. Chcieli, żebym całowała go z góry na dół, aż do paska. Nie wiem, czy to widać, ale musiałam odpiąć jego pasek – opowiadała aktorka, która po kilku powtórkach poszła do swojej managerki i nie ukrywała, że czuje się niekomfortowo.