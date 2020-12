Wydzierał się na ekipę i klął jak szewc. Aktorzy popierają zachowanie Cruise'a

Tom Cruise, gwiazdor i producent filmu, jest ponoć bardzo wyczulony na rygor sanitarny, noszenie maseczek na planie i zachowywanie 2-metrowej odległości od współpracowników. Dowodem na to jest nagranie, które wyciekło do prasy i odbiło się szerokim echem.

- Jeśli jeszcze raz zobaczę, że to robicie, jesteście k...a skończeni. To samo tyczy się innych osób. Wy też stąd wylecicie. Nigdy więcej tego k...a nie róbcie – krzyczał Tom Cruise do członków ekipy, którzy ignorowali środki ostrożności. Do nagrania dotarł "The Sun", który dowiedział się, że Cruise wybuchł na oczach ponad 50 osób pracujących przy jego filmie i "jechał" po kilku nieodpowiedzialnych członkach ekipy przez ponad 3 minuty.