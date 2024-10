Al Pacino był bliski śmierci podczas epidemii COVID-19. "Nie miałem pulsu"

Al Pacino, 84-letni aktor znany z ikonicznej roli w "Ojcu chrzestnym", opowiedział o dramatycznej walce z COVID-19, kiedy jego puls zatrzymał się, a ratownicy medyczni desperacko próbowali przywrócić go do życia. W wywiadzie dla "The New York Times Magazine" artysta wspominał chwilę, w której stracił przytomność, stwierdzając: - Siedziałem w domu i nagle mnie nie było.