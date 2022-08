Anna-Maria Sieklucka zyskała sławę dzięki "365 dni". "Mówimy o potrzebach i fantazjach kobiet"

Anna-Maria Sieklucka: To było niesamowite doświadczenie. W Paris Theater zebrało się ponad 500 osób, które były bardzo podekscytowane i cieszyły się, że możemy spotkać się na żywo. Piękne było to, że od momentu wyjścia z hotelu, ludzie już na nas czekali. Lubię mówić, że to są "moi ludzie", a nie fani. Z głębi serca życzą nam jak najlepiej i to widać. Dzięki Netflixowi docieramy z filmem do ponad 190 krajów i nasz fandom wspiera nas tak, że trudno to opisać słowami.