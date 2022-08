"Kolejne 365 dni" tonie w alkoholu. Trzeba mieć mocną głowę, by to przetrwać

Przyznam, że gdy jako jedna z pierwszych recenzowałam książkowe "365 dni" nie miałam takiej wyobraźni, żeby stwierdzić, że adaptacja będzie hitem. Aż takim hitem! Pierwszy film oglądało tak wiele osób, że można pogubić się w morzu cyferek prezentowanych przez Netfliksa. Równie wiele było komentarzy i skarg na to, że Blanka Lipińska do spółki z filmowcami serwuje patologiczną historię z syndromem sztokholmskim w roli głównej, a do tego nasączoną dużą dawką seksizmu. Ale co by nie powiedzieć: mieliśmy do czynienia z fenomenem.