Anna Nehrebecka wstrząśnięta i oburzona sprawą ks. Olszewskiego. "Kościół zachorował"

- Kościół zachorował. Porównywanie ks. Olszewskiego, który "egzorcyzmował" salcesonem do ks. Popiełuszki? Do zakatowanego człowieka, ikony walki o wolność? Jak tak można? Jestem tym wstrząśnięta i oburzona, brak mi słów. Kościelni hierarchowie bezrefleksyjnie na to wszystko pozwalają - powiedziała.