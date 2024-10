Świetne recenzje. Tak oryginalnego polskiego horroru jeszcze nie było

Po śmierci ukochanej żony Lucjan (Maciej Damięcki), emerytowany aktor teatralny, trafia do domu opieki. Położona na wsi rezydencja sprawia wrażenie idyllicznego miejsca, z przyjaznym personelem gotowym do pomocy oraz życzliwymi mieszkańcami. "Cisza nocna" to jednak rasowy horror, a więc miejsce musi skrywać jakąś mroczną tajemnicę. Lucjana zaczynają prześladować makabryczne wizje. Zbiega się to w czasie ze śmiercią kilku pensjonariuszy ośrodka.