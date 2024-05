Aż trudno uwierzyć. Anne Hathaway: "Od pięciu lat jestem trzeźwa"

– W głębi duszy wiedziałem, że alkohol nie jest dla mnie. To było takie ekstremalne, by sobie to powiedzieć. Ale jeśli jesteś na coś uczulony lub masz na coś reakcję anafilaktyczną, nie dyskutujesz z tym. Więc przestałem się o to kłócić – tłumaczyła w wypowiedzi dla "Vanity Fair". Finalnie aktorka całkowicie zrezygnowała z picia alkoholu, który w jej przypadku był "paliwem do pogrążania się".