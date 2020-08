Antek Królikowski miał gorące sceny z Warnke. "Dziwnie było z żoną kumpla"

Patryk Vega opublikował kolejny zwiastun filmu "Pętla", który trafi do kin 4 września. Tym razem opowiedział o niezwykłym miłosnym trójkącie między trójką aktorów. Prywatnie Katarzyna Warnke jest żoną Piotra Stramowskiego, ale Vega połączył ją na ekranie z Antonim Królikowskim. - Zastanawialiście się, co czują obcy ludzie, całując się w filmie, albo grając w scenach seksu? I co, jeśli jedną z tych osób jest żona kolegi aktora? – pyta reżyser w zwiastunie.