Założyła odważną sukienkę. Równie dobrze mogła przyjść nago

Jak podaje Daily Mail, w sobotę, 6 stycznia 2024 r. w Wiltern Theater w Los Angeles odbyła się coroczna The Art of Elysium "HEAVEN gala". Impreza zawsze ma miejsce na wieczór przed jedną z najważniejszych branżowych imprez, czyli rozdaniem Złotych Globów. To wydarzenie zainicjowane przez organizację, która wspiera artystów działających na rzecz innych.