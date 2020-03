Białostoccy katolicy domagają się odwołania festiwalu kultury. Odmówią w tej intencji publiczny różaniec

Organizatorzy festiwalu Underground/Independent spotkali się z publiczną krytyką swoich działań. Wzburzenie religijnych mieszkańców wywołała obecność w programie filmów, które ich zdaniem pokazują "treści promujące satanizm i demoralizujące seksualnie".

Oburzenie stowarzyszenia Krucjaty Młodych wywołał program wydarzenia, w którym znalazły się pokazy filmów tj. "Ave Satan?", " Ewa nie chce spać " czy "Satanico Pandemonium". Wystosowali petycję do dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury, w której "żądają natychmiastowego wycofania się z planowanych projekcji bluźnierczych filmów, które swą treścią kształtują postawy pełne nienawiści wobec chrześcijaństwa".

- To miód na moje serce. Całe życie na to czekałem. Zacniejszej gratyfikacji za swoje działania nie spodziewam się dostać! - komentuje ze śmiechem.

To już 20. edycja białostockiego festiwalu Underground/Independent, w ramach którego m.in. są pokazywane filmy spoza mainstreamu. Przez te wszystkie lata nikt z mieszkańców nie protestował przeciwko jego programowi.

- Organizuję Porę Zwyrola od 9 lat i nigdy nic takiego mi się nie zdarzyło. Zapraszałem do lektorowania nawet Jana Pospieszalskiego czy braci Karnowskich, ale nikt nigdy nie reagował na takie akcje. Trochę nie spodziewałem się takiej oddolnej inicjatywy, ale Białystok jest miastem kontrastów. Z jednej strony tutaj jest fantastyczny, undergroundowy festiwal Up to Date, tu zrodziło się Pozdro Techno, a z drugiej wszelkie mniejszości dostają tutaj największe baty od nacjonalistów - przyznaje Dziduszko.