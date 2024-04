Bliski gwiazdy skrytykował film o niej. "Zasługiwała na więcej"

Gdy ochroniarz wokalistki znalazł ją 23 lipca 2011 r. nad ranem, jej serce już nie biło. Później okazało się, że miała we krwi ponad cztery promile. Już na początku kariery dziewczyna zmagała się z uzależnieniem od narkotyków, depresją, samookaleczaniem się czy zaburzeniami w odżywianiu. Jakkolwiek tragiczna nie byłaby to historia, to jednak zarazem jest ona bardzo "filmowa". Aż trudno uwierzyć więc, że dopiero teraz powstał film poświęcony Winehouse. Nie wszystkim się on jednak podoba.