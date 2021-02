Zmarł dwa lata temu. Dopiero teraz został pochowany

Gwiazdor filmów "Mistrz kierownicy ucieka" i "Boogie Nights" zmagał się w problemami serca od wielu lat. W lutym 2010 roku przeszedł poważną operację. Aktor został odwieziony do szpitala przez bliskich po tym, jak doszło do zatrzymania akcji serca. Zmarł na kilka tygodni przed rozpoczęciem zdjęć do filmu Quentina Tarantino "Pewnego razu w… Hollywood".