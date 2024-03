Burza w Hollywood. Filmowcy protestują przeciwko mowie oscarowej Jonathana Glazera

"Okupacja"

- Nasz film pokazuje, do czego prowadzi odczłowieczenie w najgorszym wydaniu. [...] Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu naszej żydowskiej tożsamości oraz tematu Holokaustu, żeby fałszywie uzasadniać okupację. Doprowadziła ona do konfliktu, który pochłonął tak wiele niewinnych istnień: czy to w ataku z 7 października w Izraelu, czy w trwającym ataku na Strefę Gazy. To wszystko ofiary odczłowieczenia - mówił Jonathan Glazer w imieniu swoim i jednego z producentów Jamesa Wilsona.