Był dziecięcą gwiazdą. Matka zniszczyła mu karierę. Nisko upadł

Kilka miesięcy po premierze "Kochanego urwisa" rozpoczęły się zdjęcia do drugiej części filmu. I tu doszło do zdarzenia, które zaważyło na dalszych losach aktorskiej kariery Michaela Olivera. W trakcie zdjęć matka młodego aktora zaczęła szantażować wytwórnię Universal Pictures, że jeśli nie podniosą wynagrodzenia jej synowi z 80 tys. dolarów do 500 tys. dolarów, to zabierze dziecko z planu filmowego. Studio ostatecznie zgodziło się na 250 tys., jednak po premierze filmu oskarżyło matkę Olivera o wyłudzenie i sprawa trafiła do sądu. Tam zapadł wyrok, który nakazał kobiecie zwrócić różnicę pomiędzy pierwotnym wynagrodzeniem a otrzymaną kwotą.