Był gwiazdą "Stranger Things". Teraz jeździ na Uberze

Producentem wykonawczym filmu jest znany muzyk Drake (odpowiadający też za produkcję serialu "Euforia"), który zadbał o to, by "Spree" oddawało ducha swoich czasów i stanowiło oryginalny i niekiedy przerażający komentarz do rosnącej popularności social mediów. Trudno o film, który radziłby sobie z tym problemem lepiej. I który miałby w głównej roli równie utalentowanego aktora.