Był "Ojciec", teraz "Syn". Bolesna lekcja dla każdego rodzica

Pamiętacie fenomenalnego "Ojca" z Anthonym Hopkinsem, który wzruszał do łez i powalał na kolana talentem hollywoodzkiego gwiazdora? Hopkins, który za rolę w tym filmie otrzymał Oscara, mówił w rozmowie z WP: - Kiedy zaczęliśmy kręcić film, wszystko nagle zaczęło mnie boleć. Mam taką teorię, zresztą to pewnie wyssane z palca głupstewko, że jeśli myślimy o czymś bardzo intensywnie, to nasz mózg bierze te nasze myśli za rzeczywistość. Nie odróżnia prawdy od fantazji. Skoro podczas kręcenia "Ojca" nieustannie chodziły mi po głowie takie kwestie, jak lęk przed starością czy demencją, to mózg automatycznie odebrał ten sygnał i niejako dostosował do niego całe ciało.