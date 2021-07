"Byłby bardzo dumny". Syn zmarłego aktora zaimponował

W rozmowie z Page Six, wdowa po Jamesie Gandolfinim, Deborah Lin, została zapytana o swoje odczucia związane z faktem, że jej pasierb wcielił się w postać młodego Soprano. Lin zwróciła uwagę, że to wydarzenie wiązało się z dużymi emocjami w całej rodzinie. "To było bardzo surrealistyczne widzieć Michaela w zwiastunie filmu. Wiem, że przyjęcie tej roli wymagało od niego dużo odwagi".