Byli razem siedem lat. Rozstali się jeszcze przed ślubem

On urodził się w Łodzi i o aktorstwie marzył od dawna; ona przyjechała do filmowej stolicy Polski z niewielkiego - nomen omen - Miastka na Pomorzu Zachodnim, licząc, że występowanie pozwoli jej pozbyć się kompleksów wyniesionych z domu rodzinnego. Kiedy poznała Zelta na drugim roku studiów, Gawryluk miała za sobą już jeden poważny zawód miłosny: jej poprzedni chłopak zostawił ją i ożenił się z inną. A jednak nie przeszkodziło jej to w zakochaniu się w koledze z uczelni.