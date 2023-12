Przerwała karierę. Powód? "Chciałam krzyczeć"

Jak podaje Page Six, w końcu Diaz odniosła się do tych pogłosek. – Naprawdę nienawidzę tego wszystkiego, co mówiono wówczas o naszym planie – powiedziała we wtorkowym odcinku podcastu Molly Sims "Lipstick on the Rim". – Chciałam krzyczeć w niebogłosy: "O czym wy mówicie?" – przyznała.