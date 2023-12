Ceniony aktor jako zbrodniarz wojenny. Zasili gwiazdorską obsadę

O czym jest książka "Göring i psychiatra"?

Jak czytamy w oficjalnym opisie wydawnictwa Prószyński i S-ka, reportaż El-Haiego jest próbą rozwikłania tajemnicy tej niecodziennej więzi. Wraz z Hermannem Göringiem do amerykańskiego centrum śledczego Mondorf-les-Bains w Luksemburgu trafiło tuzin ozdobionych monogramami waliz, zawierających mundury, jedwabną bieliznę, ranne pantofle, termofor, cztery pary okularów oraz całe mnóstwo zegarków, spinek do krawatów i mankietów, cennych papierośnic, pierścieni z brylantami i rubinami i odznaczeń. To właśnie tam były marszałek Rzeszy po raz pierwszy zetknął się z Douglasem M. Kelleyem, wojskowym psychiatrą, który zamierzał wyjaśnić, jakie cechy osobowości nazistowskich przywódców uczyniły z nich zbrodniarzy.