Cezary Pazura mierzy się z krytyką żony. "Jest bardzo surowa"

Cezary Pazura na konferencję i pokaz swojego nowego filmu "Nie cudzołóż i nie kradnij" przybył ze swoją ukochaną żoną Edytą. W rozmowie z WP aktor zdradził, że bardzo liczy się z jej zdaniem, choć nie zawsze słyszy od niej miłe słowa dotyczące swojej pracy. - Jest surowa. Jest bezpośrednia - powiedział nam Pazura. - Jest już tym pokoleniem młodym, które się nie patyczkuje. Bo jednak my mieliśmy stosunek do artystów natchniony, że nie wypadało powiedzieć po premierze, że coś się nie udało, nie zagrało. A ona jest tym pokoleniem, które się nie pieści. I to mi się podoba - dodał. Co jeszcze na temat żony powiedział Pazura? Zobaczcie nasz materiał wideo.

