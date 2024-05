Charlie Hunnam miał być Christianem Greyem. W ostatniej chwili zrezygnował z roli i do dziś żałuje

- Miałem skończyć zdjęcia do "Synów" w piątek o 23:00, wsiąść do samolotu w sobotę rano do Vancouver na "50-tkę", opuszczając cały pierwszy tydzień prób i rozpocząć zdjęcia w poniedziałek rano. [...] Nie dałem rady mentalnie przejść od Jaxa Tellera do Christiana Greya w 48 godzin. Ugryzłem więcej, niż byłem w stanie przeżuć i było to bolesne. Przeszedłem wtedy coś w rodzaju załamania nerwowego - mówił w "US Weekly".