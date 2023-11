Chciał spokojnej starości w Hiszpanii. "Dziecko dziś rozdaje karty"

Marek Kondrat do dziś jest jednym z najbardziej lubianych i cenionych polskich aktorów, choć od kilkunastu lat nie występuje już na scenie, nie gra w filmach czy serialach. Świadomie zrezygnował ze sztuki, oddając się swojej drugiej pasji - prowadzeniu winiarni. W tym celu przeniósł się do słonecznej Hiszpanii, gdzie urodziła się jego córka z małżeństwa z Antoniną Turnau. Dziecko wywróciło wszystko do góry nogami.