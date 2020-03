Christian Bale w "Thor: Love and Thunder". Wygadała się koleżanka z obsady

To już pewne, że aktor znany z roli Batmana przechodzi do konkurencyjnego uniwersum. Christian Bale zagra w nowym hicie Marvela i choć twórcy nie zdradzają szczegółów, to wiadomo, po której stronie barykady stanie grana przez niego postać

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Christian Bale zagra w kolejnym komiksowy filmie. Tym razem Marvela (Getty Images)

O rozmowach prowadzonych przez Christiana Bale'a z ekipą odpowiedzialną za nowy film o Thorze dowiedział się w styczniu serwis Collider. Marvel ciągle nie skomentował tych doniesień, ale w najnowszym wywiadzie z Tessą Thompson pojawiły się pierwsze konkrety.

Aktorka grająca Valkyrie, towarzyszkę Thora, udzieliła wywiadu serwisowi ET. Thomspon zdradziła, że jest już po lekturze gotowego scenariusza oraz, że w "Thor: Love and Thunder" rzeczywiście zobaczymy Christiana Bale'a. Czy wcieli się w którąś z komiksowych postaci, czy może napisano dla niego zupełnie nowy wątek? Tego nie ujawniono, ale pewnym jest, że zagra czarny charakter.

Materiały prasowe Podziel się

Christian Bale ma już spore doświadczenie z kinem superbohaterskim. W latach 2005-2012 wcielał się w Bruce'a Wayne'a/Batmana w trylogii o Mrocznym Rycerzu Christophera Nolana. Później wystąpił m.in. w kilku Oscarowych filmach (zdobył trzy nominacje), np. "American Hustle", "The Big Short", "Vice".

Najnowszy film z jego udziałem, "Ford vs Ferrari ("Le Mans '66"), trafił do kin w listopadzie 2019 r. Od tamtego czasu Bale nie był przypisywany do żadnego nowego projektu.

Obejrzyj: "Ford vs Ferrari" - zwiastun najnowszego filmu Christiana Bale'a:

"Thor: Love and Thunder" to sequel "Thor: Ragnarok" z 2017 r. W rozmowie z Wired Taika Waititi, który znowu zasiądzie w fotelu reżysera, zdradził, że "Thor: Love and Thunder" będzie "większy, głośniejszy i przesadnie patetyczny".

- Teraz ciekawi mnie tylko to, czy przebijemy to, jak "Ragnarok" był szajbnięty - mówił reżyser, który ukończył już pierwszą wersję scenariusza nadchodzącego filmu.

Materiały prasowe Podziel się

Waititi potwierdził też, że ponownie użyczy głosu Korgowi, którego syn Odyna poznał na Sakaarze i który mignął w "Avengers: Koniec gry". W "Thor: Love and Thunder" powrócą Chris Hemsworth jako Thor, Tessa Thompson jako Walkiria oraz Natalie Portman, która jako Jane będzie władać Mjolnirem.