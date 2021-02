Christopher Plummer nie żyje. Miał 91 lat

Plummer był cenionym aktorem teatralnym i filmowym, zaliczanym do grona najwybitniejszych aktorów powojennych. W 2012 r. otrzymał Oscara za rolę drugoplanową w filmie "Debiutanci".

W 1954 r. zadebiutował na Broadwayu w sztuce "The Starcross Story", a w kolejnych latach dowodził swego kunsztu w repertuarze szekspirowskim (m.in. jako tytułowy "Hamlet" i "Henryk V", Benedick w "Wiele hałasu o nic" i Mercutio w "Romeo i Julii"). Londyński debiut w sztuce "Becket" przyniósł mu London Evening Standard Award dla Najlepszego Aktora (1961), a tytułowa kreacja w broadwayowskim musicalu "Cyrano" – nagrodę Tony (1974).

Jego kariera ekranowa obejmuje wiele tytułów, jednak filmy i role, które przetrwały próbę czasu, stanowią jedynie nieduży odsetek. Zadebiutował u Sidneya Lumeta w romansie "Zostać gwiazdą" z Henrym Fondą (1958). Jego przełomową i, co stwierdzić można z perspektywy czasu, życiową rolą okazała się kreacja postaci barona von Trappa w słynnym musicalu "Dźwięki muzyki" Roberta Wise’a, z młodziutką Julie Andrews u boku (1965).

Często bywał obsadzany w produkcjach historyczno-wojennych (m.in. "Upadek Cesarstwa Rzymskiego" Anthony’ego Manna z 1964 r., "Bitwa o Anglię" Guya Hamiltona, z 1969 r., "Waterloo" Siergieja Bondarczuka z 1970 r. czy "Zamach w Sarajewie", z 1975 r.). Zagrał "Hamleta" (1964, nominacja do Emmy) i "Króla Edypa" (1967) w filmach Philipa Saville’a, Heroda w słynnym widowisku biblijnym "Jezus z Nazaretu" Franka Zeffirellego (1977) i Sherlocka Holmesa w "Morderstwie na zlecenie" (1979).

Rok 1983 to pierwsze z dwóch głośnych wcieleń w rolę duchownego – arcybiskup w mini-serialu "Ptaki ciernistych krzewów". Ponad 20 lat później zagrał kardynała w kontrowersyjnym dramacie TV "Our Fathers", dotyczącym kościelnych seks-afer (2005). Obie role przyniosły mu nominacje do Emmy.