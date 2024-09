Coś, co polscy widzowie kochają najbardziej: mroczny skandynawski thriller. Na ten tytuł warto czekać

"The Darkness" to anglojęzyczny serial, który nakręcono w Reykjavíku. Liczy 6 odcinków, a główne role grają: nominowana do Oscara za "Wrogów" Lena Olin (otrzymała też nominację do nagród BAFTA za "Czekoladę"), Jack Bannon, Douglas Henshall oraz Björn Hlynur Haraldsson. Serial wyreżyserował Lasse Hallström, dwukrotnie nominowany do Oscara (za "Moje pieskie życie" i "Wbrew regułom") i jest to jego pierwsza produkcja telewizyjna w karierze. Serial będzie miał premierę 1 listopada na SkyShowtime.